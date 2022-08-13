Microsoft、Arm64EC を正式サポート 1
ストーリー by headless
正式 部門より
正式 部門より
Microsoft は 9 日、Arm64EC の正式サポートを発表した (C++ Team Blog の記事、 Neowin の記事、 Windows Central の記事)。
Microsoft が昨年発表した Arm64EC は、Arm 版 Windows 11 上でネイティブスピードでの実行と x64 との相互互換性を実現するアプリケーションバイナリインターフェイス (ABI) だ。「EC」は「Emulation Compatible (エミュレーション互換)」の略だという。
Arm64EC を使用することで同一プロセスに Arm コードと x64 コードを混在させることができるため、既存の x64 アプリを徐々に Arm へ移植していくことが可能となる。Visual Studio における Arm64EC 開発の試験版サポートも発表された。また、同日リリースされた .NET Framework 4.8.1 では Arm64 がネイティブサポートされる。
Microsoft が昨年発表した Arm64EC は、Arm 版 Windows 11 上でネイティブスピードでの実行と x64 との相互互換性を実現するアプリケーションバイナリインターフェイス (ABI) だ。「EC」は「Emulation Compatible (エミュレーション互換)」の略だという。
Arm64EC を使用することで同一プロセスに Arm コードと x64 コードを混在させることができるため、既存の x64 アプリを徐々に Arm へ移植していくことが可能となる。Visual Studio における Arm64EC 開発の試験版サポートも発表された。また、同日リリースされた .NET Framework 4.8.1 では Arm64 がネイティブサポートされる。
Arm64ECの後継は (スコア:0)
Arm64EU → Arm64Brexitですか？